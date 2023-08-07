Столетнее здание на Садовой продадут с торгов

Здание Второго общества взаимного кредита с флигелями на Садовой улице, 34, будет продано с торгов, сообщил 7 августа "Деловой Петербург". Находящийся в федеральной собственности дом будут передан компании "ДОМ.РФ".

За передачу здания выступила правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков. Компании достанется непосредственно историческая постройка, а вместе с ней и земельный участок.

В настоящее время здание закреплено за ГУП "Дирекция по инвестиционной деятельности". После его продажи учреждение получит 80 % вырученных средств. Дата торгов пока не определена.

"Это статусное здание в самом центре. Наряду с плюсами у него достаточно минусов — нет парковки, это объект культурного наследия с обязательствами, состояние, очевидно, требует ремонта", — высказалась замглавы отдела продаж Российского аукционного дома Дарья Гончарова. Она отметила, что в здании под охраной находится большое количество элементов интерьера, что делает проблематичным его переоборудование под, например, апартаменты. По оценке эксперта, стоимость квадратного метра здания на торгах составит 100-120 тысяч рублей, из-за его цена всей постройки окажется на уровне половины миллиарда рублей.

Здание было построено в 1907-1909 годах архитектором Федором Лидвалем в стиле модерн.

Фото: Наталия, Citywalls.ru

Фото: Citywalls.ru