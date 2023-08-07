В Госдуму внесли законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства погибших участников СВО

Группа сенаторов и депутатов под предводительством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении поручительств по кредитам участника СВО в случае его гибели или же полученных увечий. Инициатива опубликована 7 августа в электронной базе парламента.

Законопроект "гарантирует в случае гибели участника специальной военной операции или признания его инвалидом I группы прекращение его обязательств в том числе возникших из договора поручительства", говорится в пояснительно записке к нему.

Сейчас в случае гибели военнослужащего его поручительства по кредитам могут перейти на наследников, указали авторы документа. Как уточнил Турчак в своем Telegram-канале, сейчас в случае гибели или получения военнослужащим на СВО инвалидности кредитные обязательства списываются целиком. "Но с поручительством по кредиту это не работает — при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на его наследников", — уточнил он и назвал сложившийся подход "несправедливым".

Ранее стало известно, что за последние два месяца за оказанием помощи в Ленобласти обратились более 900 участников спецоперации.

Фото: ЗАКС.Ру