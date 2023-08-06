ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:01

За два месяца в Ленобласти за помощью обратились более 900 участников СВО

фото ЗакС политика За два месяца в Ленобласти за помощью обратились более 900 участников СВО

Заместитель председателя фонда "Защитники Отечества" Татьяна Лотоцкая проверила с коллегами работу филиала в Ленинградской области, сообщил 6 августа Telegram-канал "Молния. Ленобласть". Как стало известно, за прошедшие два месяца за оказанием помощи в фонд обратились более 900 участников спецоперации.

"За два месяца работы в областной филиал пришло более 900 обращений, большинство из которых касается получения мер соцподдержки, юридической помощи и удостоверений ветеранов боевых действий", — говорится в сообщении канала.

О том, сколько обращений было удовлетворено, информации нет.

В конце мая администрация Ленобласти поведала о планах запуска программы переподготовки для участников СВО. В июле губернатор региона Александр Дрозденко предложил "Защитникам Отечества" рассмотреть возможность создания площадок, на которых ветераны спецоперации могли бы изготовлять продукцию для нужд Донбасса.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама