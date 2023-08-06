За два месяца в Ленобласти за помощью обратились более 900 участников СВО

Заместитель председателя фонда "Защитники Отечества" Татьяна Лотоцкая проверила с коллегами работу филиала в Ленинградской области, сообщил 6 августа Telegram-канал "Молния. Ленобласть". Как стало известно, за прошедшие два месяца за оказанием помощи в фонд обратились более 900 участников спецоперации.

"За два месяца работы в областной филиал пришло более 900 обращений, большинство из которых касается получения мер соцподдержки, юридической помощи и удостоверений ветеранов боевых действий", — говорится в сообщении канала.

О том, сколько обращений было удовлетворено, информации нет.

В конце мая администрация Ленобласти поведала о планах запуска программы переподготовки для участников СВО. В июле губернатор региона Александр Дрозденко предложил "Защитникам Отечества" рассмотреть возможность создания площадок, на которых ветераны спецоперации могли бы изготовлять продукцию для нужд Донбасса.

Фото: ЗАКС.Ру