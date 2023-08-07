Шишкина: Смольный заложит "значительное финансирование" на строительство дорог в Шушарах

В ближайшие годы правительство Петербурга заложит "значительные" суммы денежных средств на выполнение дорожного строительства в поселке Шушары, рассказала 7 августа лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в городском ЗакСе Марина Шишкина. Информацию об этом она получила из ответа на свой запрос, присланного главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александра Федотова.

Как следует из полученного Шишкиной ответа, в 2023 -2025 годах на строительство съезда с Московского шоссе на Школьную улицу заложено 264 миллиона рублей. Также планируется разработка документации на объекты "Шушарская дорога от Новгородского до Витебского проспекта" и "Шушарская дорога от Петербургского шоссе до Новгородского проспекта".

В бюджет Петербурга на 2024 и плановый период 2025-2026 годов планируется заложить еще 13,7 миллиарда рублей на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ по ряду дорожных объектов в Шушарах.

"О том, как всё плохо с дорогами в Шушарах, всему городу стало окончательно понятно во время саммита "Россия — Африка", когда жителям этого микрорайона было предложено без нужды не выезжать из дома", — напомнила Шишкина.

В конце июля активисты из Шушар установили гигантский болт на пустыре, где застройщик якобы обещал обустроить парк.

Фото: ЗАКС.Ру