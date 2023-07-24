В Шушарах появился гигантский болт

Активисты из поселка Шушары установили недалеко от поселка инсталляцию в виде огромного болта. Таким образом, по словам авторов, они хотели описать отношение городских властей к жителям. Фотографии инсталляции опубликовали утром 24 июля в паблике "Шумные Шушары".

"Болт" разместили на пустыре, где якобы застройщик обещал разбить парк. Планы о размещении на этом месте зеленой зоны звучали ещё 10 лет назад, говорится в публикации. С годами планируемый участок под озеленение на Генеральном плане "усох" до 3 гектар.

Также авторы перфоманса высказались против "изоляции" района на время проведения саммита "Россия — Африка". В дни проведения международного мероприятия власти решили ограничить въезд и выезд из Шушар. Критику такого решения многие жители поселка высказывали в социальных сетях. Снизить градус недовольства власти попытались с помощью запуска дополнительных электричек.

Ровно год назад в Шушарах появилась "стена плача", на которой активисты напомнили о своих пожеланиях по развитию микрорайона: строительстве парка, открытии новых школ, а также повсеместном распространении торговых ларьков и проблемах с дорогами.

Константин Леньков, фото: "Шумные Шушары"