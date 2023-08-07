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Новости 14:10

В Псковской области ФСБ задержала местного жителя по подозрению в госизмене

фото ЗакС политика В Псковской области ФСБ задержала местного жителя по подозрению в госизмене

Житель Псковской области был задержан по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщило 7 августа "Псковское агентство информации". Задержание гражданина производили сотрудники регионального Погрануправления ФСБ и работники местного управления ФСБ.

По версии силовиков, пскович намеревался выехать из России на Украину ради вступления в одно из формирований для участия в боевых действиях. Попасть на Украину гражданин якобы планировал с территории третьих стран.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.

Неделей ранее ФСБ сообщила о задержании троих россиян в Воронежской области по делу о совершении государственной измены.

Фото: ЗАКС.Ру


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