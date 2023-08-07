На шести станциях петербургской подземки устроили бесплатную раздачу воды

На шести станциях петербургского метро пассажиры смогут бесплатно получить питьевую воду, рассказали 7 августа в пресс-службе подземки. Причиной этого послужила установившаяся в понедельник в городе жаркая погода.

Воду раздают на станциях "Горьковская", "Парнас", "Петроградская", "Проспект Просвещения", в обоих вестибюлях "Площади Ленина" и в первом вестибюле "Спортивной". Получить ее можно при входе в вестибюль за турникетами.

Ранее о бесплатной раздаче питьевой воды рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В столице пассажиры могут получить воду не только на станциях метрополитена, но также на причалах электросудов, на автовокзалах и автостанциях, а также на трамвайных остановках близ нескольких станций подземки.

В Петербурге сегодня ожидается до +34 градусов по Цельсию. Минувшая ночь стала самой теплой за весь период инструментальных наблюдений, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. При этом он допустил возможность того, что ночь на 8 августа окажется еще теплее предыдущей.

Фото: ЗАКС.Ру