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На шести станциях петербургской подземки устроили бесплатную раздачу воды

фото ЗакС политика На шести станциях петербургской подземки устроили бесплатную раздачу воды

На шести станциях петербургского метро пассажиры смогут бесплатно получить питьевую воду, рассказали 7 августа в пресс-службе подземки. Причиной этого послужила установившаяся в понедельник в городе жаркая погода.

Воду раздают на станциях "Горьковская", "Парнас", "Петроградская", "Проспект Просвещения", в обоих вестибюлях "Площади Ленина" и в первом вестибюле "Спортивной". Получить ее можно при входе в вестибюль за турникетами.

Ранее о бесплатной раздаче питьевой воды рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В столице пассажиры могут получить воду не только на станциях метрополитена, но также на причалах электросудов, на автовокзалах и автостанциях, а также на трамвайных остановках близ нескольких станций подземки.

В Петербурге сегодня ожидается до +34 градусов по Цельсию. Минувшая ночь стала самой теплой за весь период инструментальных наблюдений, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. При этом он допустил возможность того, что ночь на 8 августа окажется еще теплее предыдущей.

Фото: ЗАКС.Ру


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