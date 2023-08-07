Минувшая ночь в Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений

Столбики термометров не опускались в Петербурге ниже +23,6 градуса по Цельсию в ночь на 7 августа, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Согласно его утверждению, это максимальное значение для ночной температуры в Северной столице за весь период инструментальных наблюдений за погодой.

"В безумную жару 2010 года 8 августа было +23,3 градуса, повторяется эта температура 3 августа 1936 года, в 1972 году самая теплая ночь 9 августа +23,1 градуса. Вот так неожиданно получили рекорд", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик предупредил, что следующая ночь в Петербурге может оказаться еще жарче предыдущей.

Ранее региональное управление МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра в понедельник. Температура воздуха в течение дня может подняться до +34 градусов по Цельсию.

Фото: ЗАКС.Ру