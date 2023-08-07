Жвачка, тамогочи и йо-йо: Лисий Нос отметит день поселка за 4,3 млн рублей

На празднование дня поселка Лисий Нос собираются потратить до 4,3 млн рублей, следует из закупки, опубликованной подведомственной МКУ 6 августа. У муниципалов в планах раздача тамагочи, тетрисов, игры в Dendy, а также выступление поп-группы из 90-х и аниматоров в костюмах героев мультфильмов.

Праздничные мероприятия пройдут на центральной площади и на пляже "Морские дубки" 19 августа. Темой праздника станет "Назад в будущее", говорится в аукционной документации. Для участников конкурсов муниципалы закупят не менее трех игровых консолей Dendy Classic, на которой будет предустановлен сборник из 255 игр. Также для участников праздника подготовят сувенирную продукцию с символикой муниципалитета: 30 зонтов, 15 термосов и столько же поясных сумок. Будут и другие подарки: жвачка Love is, тамагочи, тетрисы, пружинки-радуги, йо-йо и неоновые палочки.

Развлекать гостей будут аниматоры в костюмах героев мультфильмов и комиксов: принцесса Жасмин, Русалочка, черепашки-ниндзя, семейство Маусов, Человек-паук и некий "ходулист".

"Аниматор будет исполнять роль загадочного человека в плаще и шляпе, а любопытным гостям праздника будет предлагать сувенирную продукцию из-под своего плаща", - говорится в описании "ходулиста".

Вечерняя программа тоже пройдет в стиле 90-х. Перед жителями поселка выступит поп-группа из трех человек, получившая известность с 1999 по 2000 года, певица или группа с опытом работы на радиостанции, которая выступала на FIFA FAN Fest в Москве на Воробьевых горах, а также петербургская группа, обладающая не менее пятью премиями "Золотой граммофон", которая выступала на "Алых парусах" и VK Fest. Еще не менее двух часов будет выступать артист "в образе Якубовича".

Определить стоимость выступлений артистов из аукционной документации не получится. В обосновании цены муниципалы указали лишь общую сумму за организацию праздника и отдельно стоимость подарков: зонтов, термосов и сумок. Их оценили в 54, 47 и 13 тысяч рублей соответственно. На само мероприятие выделят до 4,2 млн рублей.

О том, как празднование в поселке однажды заинтересовало Федеральную антимонопольную службу - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото Unsplash