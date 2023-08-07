Бориса Кагарлицкого* внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов социолога и публициста Бориса Кагарлицкого*. Ему достался порядковый номер 5535.

В конце июля суд в Сыктывкаре арестовал ученого на два месяца в рамках расследования уголовного дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Фигуранта собираются судить за публикацию, посвященную прошлогоднему подрыву Крымского моста. Своей вины 64-летний кандидат политических наук не признает.

Кагарлицкому*, возглавляющему медиапроект "Рабкор", грозит до семи лет колонии.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в единый реестр иноагентов

фото: Рабкор / YouTube (скриншот)