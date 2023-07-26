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Новости 17:43

Бориса Кагарлицкого* арестовали на два месяца

фото ЗакС политика Бориса Кагарлицкого* арестовали на два месяца

Суд в Сыктывкаре удовлетворил ходатайство ФСБ и отправил под арест социолога и левого публициста Бориса Кагарлицкого* в рамках дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает ТАСС. Под стражей кандидат политических наук пробудет как минимум до 24 сентября.

Заседание по избранию меры пресечения сделали закрытым от журналистов.

Создателя YouTube-канала "Рабкор" задержали накануне. Силовики сочли противозаконными его высказывания об осеннем подрыве Крымского моста.

Фигурант своей вины не признает. Он утверждает, что никогда и ни в какой форме не оправдывал терроризм. Кагарлицкому* грозит до семи лет заключения.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в единый реестр иноагентов

фото: Рабкор / YouTube (скриншот)


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