РКН проверит сведения об утечках данных пользователей "Литрес"

Информация об утечке персональных данных пользователей интернет-сервиса "Литрес", появившаяся в минувший уик-энд, стала предметом внимания Роскомнадзора. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Чиновники отметили, что к 14 часам 7 августа компания так и не направила уведомление о происшествии, что требуется по действующему закону.

На выходных в социальных сетях появились сведения, что в свободный доступ попали личные данные около 3 млн клиентов сервиса.

В субботу вечером пользователи "Литрес" получили от администрации письмо, в котором было заявлено, что вся платежная информация находится в безопасности. При этом пользователей призвали поменять пароль.

Ранее РКН подсчитал, что за два последних года число утечек персональных данных россиян выросло в 40 раз.

фото: pixabay