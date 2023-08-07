ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:30

РКН проверит сведения об утечках данных пользователей "Литрес"

фото ЗакС политика РКН проверит сведения об утечках данных пользователей "Литрес"

Информация об утечке персональных данных пользователей интернет-сервиса "Литрес", появившаяся в минувший уик-энд, стала предметом внимания Роскомнадзора. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Чиновники отметили, что к 14 часам 7 августа компания так и не направила уведомление о происшествии, что требуется по действующему закону.

На выходных в социальных сетях появились сведения, что в свободный доступ попали личные данные около 3 млн клиентов сервиса.

В субботу вечером пользователи "Литрес" получили от администрации письмо, в котором было заявлено, что вся платежная информация находится в безопасности. При этом пользователей призвали поменять пароль.

Ранее РКН подсчитал, что за два последних года число утечек персональных данных россиян выросло в 40 раз.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама