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Новости 17:54

За неделю в Петербурге не осталось водоемов, безопасных для купания

фото ЗакС политика За неделю в Петербурге не осталось водоемов, безопасных для купания

В самый жаркий день нынешнего лета петербургский Роспотребнадзор опубликовал обновленные данные о безопасности городских водоемов. За прошедшую неделю таковых не осталось: ни один из проверенных специалистами 24 пляжей не пригоден для купания. Нахождение в любом из водоемов может грозить отдыхающим вирусным гепатитом А и острой кишечной инфекцией.

Еще неделю назад погружаться разрешили в четыре озера в городской черте.

Отметим, что минувшая ночь в Петербурге стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

Фото: ЗАКС.Ру


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