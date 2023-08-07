Дмитрия Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам лишения свободы в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК), о чем сообщает РИА "Новости".

Гособвинение запрашивало для фигуранта девять лет колонии. На вынесение приговора ушло менее часа.

Писателя преследуют из-за постов пацифистского содержания, опубликованных прошлой весной. В них он, в частности, критиковал президента Владимира Путина.

С начала военной спецоперации Глуховский* не возвращался в Россию.

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в единый реестр иноагентов

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)