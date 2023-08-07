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Новости 18:43

Беглов хочет сделать петербургской традицией проведение семейных фестивалей

фото ЗакС политика Беглов хочет сделать петербургской традицией проведение семейных фестивалей

Губернатор Петербурга Александр Беглов в еженедельной программе на "Радио России" рассказал о семейном фестивале, прошедшем в минувший уик-энд в Южно-Приморском парке. Мероприятие, объединившее различные мастер-классы и соревнования, собрало около пяти тысяч участников.

С новым праздником Беглов связывает большое будущее.

"Это была отличная возможность провести день с родными на свежем воздухе, поиграть, заняться спортом, получить полезные навыки", - произнес градоначальник.

Губернатор убежден в том, что проведение летнего семейного фестиваля станет одной из новых городских традиций.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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