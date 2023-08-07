На юго-западе Петербурга ребенок утонул в Финском заливе

В Красносельском районе Петербурга утонул семилетний мальчик, о чем сообщает издание "Фонтанка". Спасти ребенка не удалось из Финского залива. Купание с трагическими последствиями состоялось на пляже в конце улицы Маршала Казакова.

Возле воды мальчик находился с матерью. Он купался на надувном круге. Сильный ветер отогнал ребенка от береговой линии на значительное расстояние, после чего тот захлебнулся. Побежавшая в его сторону мать не сумела его спасти. Приехавшие медики констатировали смерть. Издание 78.ru пишет, что она наступила не в заливе, а в некоем пруду в районе пересечения улицы Маршала Казакова и проспекта Героев.

В понедельник 7 августа Роспотребнадзор по санитарно-гигиеническим соображениям запретил купаться во всех городских водоемах.

Фото: ЗАКС.Ру