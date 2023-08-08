Смольный готовит увеличение прожиточного минимума в следующем году

Правительство Петербурга определилось с величиной прожиточного минимума в городе на 2024 год. Проект постановления об этом опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, величина прожиточного минимума на душу населения составит в Петербурге 16 197 рублей против нынешних 15 094 рублей. Для трудоспособного населения показатель будет равняться 17 655 рублей (сейчас — 16 452 рубля), для пенсионеров — 13 929 рублей (сейчас — 12 981 рубль), для детей — 15 711 рублей (сейчас — 14 641 рубль).

Постановление будет действительно с 1 января по 31 декабря 2024 года. Контроль за его выполнением возложен на вице-губернатора Наталью Чечину.

В прошлый раз Смольный определился с величиной прожиточного минимума в декабре 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру