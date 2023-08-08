Риелторы предложили правительству субсидировать семейным парам до трети аренды жилья

На рассмотрение правительства поступило предложение субсидировать семейным парам любого возраста до 30% затрат на аренду недвижимости, сообщили 8 августа "Известия". Авторство инициативы принадлежит федеральной компании "Этажи", под ее действие будут подпадать пары, прожившие не менее трех лет в официальном браке.

Согласно документу, частично компенсировать расходы на аренду жилья можно было бы за счет возврата подоходного налога либо же посредством изменения налоговой ставки для снимающих квартиры семей. При этом величина возвращаемых средств должна будет зависеть от доходов семьи и ее состава, говорится в письме. Также авторы считают нужным "увеличивать размер субсидирования при появлении детей".

Как сообщили газете в кабмине, обращение поступило в аппарат правительства.

Опрошенный изданием аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук высказал мнение, что подобная мера могла бы стимулировать рождаемость в России. "Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы", — отметил он. Кроме того, уменьшение платы за аренду жилья позволило бы семьям скорее накопить на ипотеку и благотворно бы сказалась на рынке жилья, считает он.

В то же время рост спроса на арендное жилье может привести к его подорожанию, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Основатель "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова уточнила, что повышение цен может коснуться непосредственно семейных арендаторов, при этом собственники могут начать отдавать предпочтение именно им.

Ранее стало известно, что средняя стоимость вторичной недвижимости выросла в России примерно на 12% с начала года.

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