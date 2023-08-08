Власти Петербурга объявили конкурс на создание памятника Шаляпину

В Петербурге стартовал архитектурный конкурс на эскизный проект памятника оперному певцу Федору Шаляпину, рассказали 8 августа в пресс-службе губернатора города. Монумент собираются установить в Александровском парке неподалеку от Музыкального театра, который в мае получил имя выдающегося исполнителя.

Как отметили в Смольном, театр на Петроградской стороне был любимой сценической площадкой Шаляпина. В этом году отмечается 150-летие со дня его рождения, в честь этого городские власти решили установить монумент в честь всемирно известного певца.

"Юбилей — знаковое событие не только для нашего города, но и для России, для всех почитателей таланта Федора Ивановича. Планы по установке памятника давние, и мы должны сделать все, чтобы они реализовались", — высказался относительно планов установки монумента губернатор Александр Беглов.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до начала ноября. Победителя планируют выбрать в один этап.

Фото: ЗАКС.Ру