Китайский визовый центр официально открылся в Петербурге

Визовый центр КНР официально начал работу в Петербурге, сообщил 8 августа ТАСС. Учреждение разместилось в доме № 26 лит. А по Литейному проспекту.

"Благодаря активной поддержке всех сторон после долгой и тщательной подготовки сегодня в Санкт-Петербурге успешно заработал китайский центр обслуживания по оформлению виз, которого мы все так ждали", — заявил на открытии заместитель генконсула КНР Чжан Сяоцин.

Дипломат уточнил, что генконсульство Китая окажет необходимую поддержку в работе визового центра.

В свою очередь, зампред российского МИД в Петербурге Владимир Алимов выразил уверенность, что работа визового центра "внесет весомый вклад в укрепление российско-китайского сотрудничества".

Как рассказала одна из сотрудниц центра, перед официальным открытием он работал в тестовом режиме, принимая в день по 100-200 человек. В целом же он рассчитан на прием до 300 посетителей в день.

Напомним, за первые полгода турпоток в Россию вырос на 130 %. В то же время его показатели оказались в 16,5 раз ниже, чем в допандемийном 2019 году.

Фото: ЗАКС.Ру