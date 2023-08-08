Шуваловский карьер могут благоустроить в 2026 году

Работы по благоустройству Шуваловского карьера могут быть выполнены в 2026 году, сообщила лидер справороссов в петербургском Заксобрании Марина Шишкина. При этом она сослалась на данные из письма, полученного от главы комитета по благоустройству Василия Пониделко.

"Благоустройство территории планируется выполнить в 2026 году после разработки проектной документации и при наличии бюджетного финансирования", — процитировала в своем Telegram-канале Шишкина ответ Пониделко.

Обращение депутата произошло в рамках подготовки к "нулевым" чтениям законопроекта о бюджете Петербурга на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. В комблаг она написала с просьбой предусмотреть финансирование работ на Шуваловском карьере на сумму в размере 100 миллионов рублей.

В ответ Пониделко сообщил, что проектно-изыскательские работы включены в региональную программу благоустройства на 2024-2025 годы. Благоустройство карьера должно будет состояться еще годом позже.

Ранее Шишкина сообщила о планах городского правительства выделить в ближайшие годы средства на дорожные работы в поселке Шушары.

Фото: ЗАКС.Ру