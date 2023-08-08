Депутат ЗакСа Ленобласти предложил ввести платную парковку в Кудрово и Мурино

Депутат Заксобрания Ленобласти Никита Коваль ("Единая Россия") предложил ввести платную парковку в расположенных на границе с Петербургом крупных поселениях, сообщил 8 августа 47news. Свои соображения парламентарий изложил в обращении на имя главы региона Александра Дрозденко.

По мысли единоросса, необходимость в платной парковке ощущается в ряде населенных пунктов во Всеволожском районе области. В виду он имеет Бугровское, Муринское, Новодевяткинское и Заневское поселения. Частью последнего числится город Кудрово.

"Создание зон платных парковок для граждан, не проживающих на территориях Мурино, Новодевяткино, Бугров, Заневского поселения существенно разгрузят "узкие места" въезда и выезда в населенные пункты", — полагает Коваль. По его мнению, это не только позволит упорядочить движение и стоянку автомобилей, но также поспособствует развитию общественного транспорта и пользованию каршерингом, а заодно и даст стимул к развитию велоинфраструктуры. Доходы от платных парковок благотворно скажутся на наполнении местных бюджетов, считает депутат.

Председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк заявил изданию, что идея обустройства платных парковок в региональном правительстве не обсуждается. С чиновником не согласился глава совета депутатов Мурино Дмитрий Кузьмин, который заявил, что не впервые слышит о возможности внедрения платных парковок.

В правовом управлении правительства Ленобласти идею Коваля не поддержали и рекомендовали ему для начала обсудить вопрос с городскими и сельскими властями.

В Петербурге с 1 июля в зону платной парковки вошел Петроградский район за исключением Крестовского острова. Теперь на очереди стоит Василеостровский район.

Фото: ЗАКС.Ру