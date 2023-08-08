Петербургский международный культурный форум состоится в ноябре, заявила Любимова

Петербургский международный культурный форум в этом году состоится, заявила 8 августа глава Министерства культуры Ольга Любимова. По ее словам, проведение мероприятия намечено на ноябрь.

"Культурный форум, конечно, состоится. Мы сейчас немного меняем архитектуру. Но он точно будет", — заявила Любимова ТАСС.

Министр выразила надежду, что форум "будет очень ярким, безусловно, международным".

В 2022 году Минкульт отказался от проведения форума по причине его неуместности "в текущей ситуации". Об отмене стало известно за три недели до намеченного старта мероприятия.

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой