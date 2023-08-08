После смертельного крушения катера в Петербурге обыскали яхт-клуб

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры утром 8 августа приняли участие в обыске в здании яхт-клуба на Петровской косе. Об этом со ссылкой на силовиков сообщает "Фонтанка". В следственных действиях также поучаствовали сотрудники СК.

Интерес петербургских правоохранителей к яхт-клубу связан с происшествием, имевшим место в акватории Финского залива 21 июля. Тогда перевернулась и затонула моторная яхта Carver 41, в результате чего скончался один из находившихся на борту.

Спустя два дня после аварии задержали капитана, а также арендатора судна. Суд отправил обоих в СИЗО. Не признающие вины, фигуранты проходят по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК).

Фото: ЗАКС.Ру