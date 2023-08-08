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Новости 16:32

Депутат Малков попросил изменить зонирование участка на Южном шоссе для складов "Петровича"

фото ЗакС политика Депутат Малков попросил изменить зонирование участка на Южном шоссе для складов "Петровича"

Депутат Законодательного собрания от ЛДПР Андрей Малков подал заявку об изменении зонирования участка во Фрунзенском районе для размещения склада "Петрович", следует из протокола заседания комиссии по изменениям в Генеральный план Петербурга. Внимание на обращение парламентария обратили в группе "Штаб Купчино" в социальной сети "ВКонтакте".  

Запрос Малкова касается участка на Южном шоссе недалеко от парка Интернационалистов. Депутат предложил перевести территорию из зоны жилой застройки в общественно-деловую. Комиссия по изменению Генплана предложение парламентария учла. 

Малков рассказал ЗАКС.Ру, что с ним связалась компания ООО "Лорио", связанная с "Петровичем", и высказала пожелание создать на пустующем участке парковку с боксами-складами. По словам депутата, местные жители тоже были бы не против увидеть на участке не жилой дом, а благоустроенную территорию.

- Я дал помощникам задание проработать вопрос: пообщаться с жителями. Сам посмотрел эту территорию. <...> Жители не против, если там будут какие-то ангарчики и парковки, но, при этом, вся территория будет благоустроена: посажены кустарники, газоны и так далее, - заявил депутат. 

Изменение зоны в Генплане не означает, что на территории сразу начнут что-то создавать, отметил Малков. Он пояснил, что "Петрович" должен будет подготовить проект и добиться его одобрения на общественных слушаниях. 

Напомним, комиссия по изменению Генерального плана Петербурга планирует закончить рассматривать все заявки в августе 2023 года. После этого проект закона должны будут передать в Законодательное собрание. Какие заявки одобрила или отклонила комиссия - в материале ЗАКС.Ру.  

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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