Путин пошутил про затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

На совещании с чиновниками, ответственными за строительную сферу, президент Владимир Путин уточнил сроки окончания реконструкции петербургской консерватории. Его заверили, что завершение работ по-прежнему ожидается в 2024 году. Глава государства со своей стороны намекнул, что реконструкция затянулась слишком надолго.

"Это просто уже... Ну я не буду дальше говорить. Вы понимаете сами", - приводит его реплику РИА "Новости".

Путин также вспомнил ироничное объяснение проблемы.

"Мне все время говорят, строители не любят музыку. А я говорю, такого не может быть. Интеллигентные люди", - произнес он на встрече.

Напомним, что подрядчики работ в консерватории имени Римского-Корсакова неоднократно и со скандалами менялись. Ремонт длится с 2012 года. В настоящее время его ведет столичная компания "Политехстрой".

фото: kremlin.ru