На колокольню Никольского собора начали поднимать отреставрированный крест

На Никольской площади в Петербурге начали подъем креста, венчающего колокольню Никольского Морского собора, передает пресс-служба КГИОП. Процесс, по словам главы комитета Сергея Макарова, может затянуться на неделю.

"Краном поднять его невозможно из-за слишком стесненных условий для такого вылета стрелы. Крест подняли лебедкой на высоту около 20 метров, и теперь реставраторы будут вручную поднимать его на верхний 25-й ярус", - рассказал чиновник.

В мастерские архитектурный элемент был увезен в самом начале работ в колокольне, продолжающихся третий год. Свою историю он отсчитывает с середины XVIII века.

Перед началом подъема креста собравшиеся на площади во главе с настоятелем собора Алексием Скляровым провели молебен. Он рассудил, что "очень нескоро снова представится такая уникальная возможность". В последний раз масштабную реставрацию колокольни проводили почти 70 лет назад.

фото: kgiop.gov.ru