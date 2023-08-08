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Из-за жары в Петербурге и Ленобласти Финский залив окрасился в болотный цвет

фото ЗакС политика Из-за жары в Петербурге и Ленобласти Финский залив окрасился в болотный цвет

Установившаяся в Петербурге и Ленобласти теплая погода отразилась на состоянии экосистемы водоемов, о чем сообщил Росприроднадзор.

Вдоль береговой линии Финского залива стали бурно расти синезеленые водоросли. Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии, сделанные над Курортным районом. Вода в заливе поменяла цвет также в Ломоносовском районе Ленобласти. 

Водоросли не только активно растут, но и отмирают, что придает воде гнилостный запах и болотно-зеленый цвет. Похожее природное явление наблюдают жители Кудрово в реке Оккервиль.

фото: Росприроднадзор по СЗФО


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