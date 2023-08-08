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Подозреваемому в хулиганстве петербуржцу на трое суток продлили срок задержания

фото ЗакС политика Подозреваемому в хулиганстве петербуржцу на трое суток продлили срок задержания

Приморский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство защиты и отложил заседание по избранию меры пресечения для 20-летнего Даниила Магрова. Молодого человека подозревают в акте хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК), передает объединенная пресс-служба судов.

Следствие настаивает на заключении фигуранта под стражу. В свою очередь, адвокатам нужно дополнительное время для того, чтобы обосновать избыточность запрашиваемой предварительной меры. Срок задержания подследственному продлили на 72 часа.

Магрова задержали в воскресенье после инцидента в Удельном парке: по версии силовиков, он намеревался напасть на поклонников субкультуры фурри, собравшихся в зеленой зоне. При попытке атаковать подростков взорвалась принесенная им страйкбольная граната. В происшествии пострадал гражданин, постаравшийся пресечь действия злоумышленника.

Фото: ЗАКС.Ру


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