Путин внес законопроект об отмене информирования СЕ о введении военного положения

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об отказе от информирования генерального секретаря Совета Европы о действии в России режима военного и чрезвычайного положения. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект вносит изменения в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении". Суть поправок сводится к исключению генерального секретаря Совета Европы из списка адресатов, которых следует уведомлять в случае введения или прекращения в России режима чрезвычайного или военного положения.

В то же время документ сохраняет необходимость информирования об этом генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН).

Также поправки предполагают исключение из закона "О чрезвычайном положении" нормы о том, что необходимость уведомления контрагентов проистекает из положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В пояснительной записке упоминается, что в конце февраля 2023 года Путин подписал закон о прекращении действия в России международных договоров, заключенных с Советом Европы. Речь в документе шла, среди прочего, об Уставе Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Европейской конвенции о пресечении терроризма.

Фото: Kremlin.ru