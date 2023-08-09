Ожидаемая продолжительность жизни россиянок на шесть лет превышает аналогичный показатель у мужчин

Показатель ожидаемой продолжительности жизни у женщин в России на шесть лет выше, чем у мужчин, заявил 9 августа глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, в районе 18 лет разрыв в смертности между полами отсутствует, однако к 30 годам заметно увеличивается.

"В целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше, отличается примерно на <...> до шести лет, по-моему, и конечно же у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено", — приводит слова министра "Интерфакс".

Мурашко уточнил, что в промежутке от 30 до 40-45 лет фиксируемая разница в продолжительности жизни женщин и мужчин может быть двукратной.

Согласно данным Росстата, по итогам 2022 года средняя продолжительность жизни в стране увеличилась на 2,66 года. В результате значение этого показателя в России составило 72,76 года.

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