Росстат сообщил о росте продолжительности жизни в России по итогам 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году выросла на 2,66 лет, что стало максимальным приростом с начала 1990-годов, сообщил 26 марта РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата о продолжительности жизни при рождении. Согласно материалам, в прошлом году указанная величина составила 72,76 года против 70,1 года в 2021 году.

Прирост наблюдается после двухлетнего спада, зафиксированного на фоне пандемии коронавируса, отмечает издание. Так, в 2020 году продолжительность жизни уменьшилась на 1,8 года, а в 2021-м — еще на 1,4 года.

Как отмечается, в современной истории России не наблюдалось столь заметного прироста продолжительности жизни, как сейчас. Максимальное значение показателя составляло 1,3 года, оно наблюдалось, в частности, в 2006 и 1996 годах.

В своих оценках Росстат оказался оптимистичнее правительства. В середине февраля вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,6 года.

В середине марта в Смольном объявили о росте продолжительности жизни петербуржцев на 2,92 года в прошлом году.