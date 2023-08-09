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Новости 13:25

Венедиктов* потребовал собрать совет директоров "Эха Москвы" из-за претензий на бренд радиостанции

фото ЗакС политика Венедиктов* потребовал собрать совет директоров "Эха Москвы" из-за претензий на бренд радиостанции

Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* 9 августа потребовал провести совет директоров радиостанции. Причиной послужило стремление МИА "Россия сегодня" получить права на бренд и логотип закрытого СМИ.

Как уточнил журналист в своем Telegram-канале, Устав радиостанции запрещает отказ от бренда или иных нематериальных ценностей без принятия соответствующего решения советом директоров.

"Направили письмо с  требованием немедленно собрать СД с повесткой дня "О продлении прав на бренд"", — сообщил Венедиктов*.

О подаче "Россией сегодня" заявки на регистрацию бренда и логотипа "Эха Москвы" стало известно накануне. Как сообщается, срок действия прав на них истек в середине июля.

"Эхо Москвы" было ликвидировано в соответствии с решением совета директоров в марте 2022 года. Этому предшествовало отключение от вещания по представлению Генпрокуратуры. Вскоре после этого Венедиктов* был уволен с поста главного редактора станции.

*Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

Фото: Подкасты радио Эхо Москвы / Telegram


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