Памфилова: Под Воронежем кандидатами на выборы зарегистрировались восемь Вахтиных

Сразу восемь однофамильцев решили стать кандидатами на местных выборах в Воронежской области, заявила 9 августа глава Центризбиркома Элла Памфилова. По собственному признанию чиновницы, ее внимание на подобный случай обратил депутат Госдумы Алексей Журавлев ("Родина").

Парламентарий выразил обеспокоенность перспективами своего однопартийца Владимира Вахтина, которому в сентябре предстоит соревноваться за голоса избирателей с семью другими носителями этой фамилии. Все они зарегистрировались кандидатами в совет народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области

"В конкуренты кандидату от партии "Родина" по округу номер 11 Вахтину Владимиру Ивановичу выдвинуто сразу семь кандидатов-двойников. Замечательно, все Вахтины", — цитирует Памфилову "Интерфакс".

Глава ЦИК отметила, что кандидатам не пришлось заблаговременно менять фамилии, так как "там просто живут однофамильцы". Кроме того, в Воронежской области кандидату Максиму Бочарову противостоят двое Бочаровых, Александру Шевелюхину — Сергей Шевелюхин.

Памфилова отметила, что речи о нарушении законодательства в этих случаях нет, и допустила применение мер общественного порицания к политтехнологам, использующим двойников на выборах. "Страна должна знать имена тех, кто предлагает эти гнусные, грязные технологии. Наверное, мы с вами все-таки заведем такой "черный список" тех, кто [этим] занимается", — заявила она.

Практика использования двойников применялась на выборах в 2021 году в Петербурге, когда депутату Заксобрания Борису Вишневскому ("Яблоко") противостояли два его однофамильца. По сообщениям СМИ, соперники парламентария до выборов носили иные фамилии, однако сменили их перед регистрацией кандидатами.

Фото: ЗАКС.Ру