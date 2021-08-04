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Новости 15:07

ТИК №30 хочет не допустить Вишневского до выборов в ЗакС

фото ЗакС политика ТИК №30 хочет не допустить Вишневского до выборов в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия №30 опубликовала анонс заседания 4 августа. Один из вопросов собрания - отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу №2 Борису Вишневскому ("Яблоко"). В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что основания для отказа в регистрации - якобы обнаруженные неточности в документах. 

- Якобы нарушен пункт закона, по которому в решении съезда о выдвижении должно быть указано число зарегистрированных делегатов. Но оно указано в решении съезда, которое я представил. И якобы в нарушение требования закона не так оформлено решение политкомитета о согласовании списка. Но закон не содержит никаких требований к оформлению решения политкомитета о согласовании списка, - рассказал Вишневский. 

По его информации, глава ТИК №30 Владимир Соколов якобы около 13:00 часов посещал Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. После этого, около 14:00 часов появился проект решения об отказе "яблочнику" в регистрации. 

- Я понимаю, что это не его решение (Соколова - прим.ЗАКС.Ру), и даже не районной администрации. Я думаю, что это решение уровня губернатора. Видимо, они поняли, что ничего не помогает: ни двое фальшивых Вишневских, ни спойлеры, ни чиновники - ничего, - заявил "яблочник".

Ранее в ТИК №30 поступило обращение от "двойника" Вишневского с просьбой отказать ему в регистрации из-за якобы связи "яблочника" с экстремистской организацией. Основания - помощь Вишневского задержанным на протестных акциях зимой 2021 года. Аналогичное обращение от другого кандидата поступило в ТИК №16, отвечающий за выборы в Государственную Думу по округу №216, куда так же выдвинулся "яблочник". Территориальный избирком №16 не нашел оснований для октаза и зарегистрировал Вишневского. 

Намномним, в округе №2 в Центральном районе Петербурга документы на выдвижение подали трое Борисов Вишневских. Один из них - депутат Законодательного собрания от "Яблока". Двое других поменяли свои настоящие имена на Борисов Вишневских перед выборами. Бориса Геннадьевича Вишневского еще недавно звали Алексеем Геннадьевичем Шмелевым, а Бориса Ивановича Вишневского - Виктором Ивановичем Быковым. Вишневский-Быков является депутатом МО "№78", директором МКУ "Семеновское" и соратником вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьева

София Саттарова

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Вишневский Борис Лазаревич 

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