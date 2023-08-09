Вице-губернатор Москаленко: Завершен первый этап перенастройки экономической системы Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко сообщил, что "краш тест" экономической системы в 2022 году успешно пройден. Об этом он заявил на пресс-конференции "Интерфакс" 9 августа.

Чиновник отметил, что в первом полугодии 2023 года завершен первый этап перенастройки экономической системы города в новых реалиях. Речь идет об изменении рынков сбыта и рынков поставок, уточнил Москаленко.

При этом, он добавил, что рынки сбыта петербургской продукции практически не изменились. Основная часть всегда шла в другие регионы России, сказал вице-губернатор. Он отметил, что география не изменилась - вырос объем поставок.

Напомним, в начале июля 2023 года губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об увеличении количества занятых в промышленности. Их число выросло на 26 тысяч человек с 2022 года, сказал глава города.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции "Интефакс"