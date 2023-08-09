Шойгу заявил о выросших угрозах России за-за расширения НАТО

Вступление Финляндии в НАТО привело к увеличению военных угроз России, заявил 9 августа глава Минобороны Сергей Шойгу. Ситуация усугубится в случае вступления Швеции в блок.

"На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе — Швеции", — приводит слова Шойгу пресс-служба Министерства обороны.

Министр отметил, что после вступления Финляндии в НАТО протяженность сухопутных границ России со странами, входящими в блок, выросла почти в два раза. По его словам, угрозу безопасности страны вызывает возможность размещения в Суоми войск и техники Североатлантического альянса. Также он отметил риски, возникающие из-за закупок Польшей вооружения у США, Великобритании и Южной Кореи.

Напомним, Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. В результате протяженность общей границы России со странами блока увеличилась с 1 215 километров до 2 555 километров.

Фото: Telegram-канал Минобороны России