Депутат Панов: Сейчас самая комфортная ситуация для инвестиций

Депутат Законодательного собрания Петербурга и руководитель комиссии по инвестициям в парламенте Дмитрий Панов заявил, что сейчас в городе комфортная ситуация для вложений в бизнес. Об этом он сказал на пресс-конференции "Интерфакса" 9 августа.

- Наверно, я не слукавлю, если скажу, что на сегодняшний день с точки зрения инвестиционного развития, действительно, самая комфортная ситуация, - заявил Панов.

По его словам, сейчас предприниматели могут получить множество мер поддержки. Для развития предпринимательства нужны недорогие и длинные денежные средства, уверен депутат. Именно их бизнесмены могут получить в фондах развития промышленности Петербурга и России, добавил Панов.

Напомним, на той же пресс-конференции вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко заявил о завершении первого этапа перенастройки экономической системы города.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции "Интерфакс"