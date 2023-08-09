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Новости 15:33

До октября на Семеновском мосту появятся пандусы для маломобильных людей

фото ЗакС политика До октября на Семеновском мосту появятся пандусы для маломобильных людей

В Петербурге начали оборудовать пандусами Семеновский мост, передает пресс-служба Смольного. Согласно плану чиновников, люди с ограниченными возможностями смогут самостоятельно пользоваться переправой начиная с 1 октября.

Работы инициировал губернатор Александр Беглов, ознакомившись с пожеланиями и жалобами горожан.

"Нужно обеспечить комфортные условия для передвижения маломобильных и пожилых людей, мам с колясками. Эта работа зачастую требует индивидуальных технических решений", - приводится его комментарий.

В проектировании участвовали маломобильные сотрудники ГБУ "Мостротрест".

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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