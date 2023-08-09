Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в убийстве бизнесмена

Октябрьский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Александра Сухарева, которого обвиняют в убийстве (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК) предпринимателя Виктора Алиева в июне нынешнего года. Предварительная мера будет дейстовать как минимум до 5 октября, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии силовиков, Сухарев был непосредственным исполнителем заказного убийства. Утром 5 июня, находясь на строительной площадке на Глухарской улице, он семь раз выстрелил в бизнесмена, убив его на месте.

Другого фигуранта дела, Артема Рягина, накануне госпитализировали после того, как он выпрыгнул из окна полицейского участка во время следственных действий. В полиции сообщили, что ему могут запросить ужесточение меры пресечения. До последнего времени Рягин находился под подпиской о невыезде.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга