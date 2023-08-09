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Новости 17:59

Суд прекратил еще одно дело о ложном минировании Пулково

фото ЗакС политика Суд прекратил еще одно дело о ложном минировании Пулково

Московский районный суд Петербурга прекратил производство по делу Сергея Кабельдинова, сообщившего заведомо ложную информацию о якобы готовящемся акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК) в аэропорту Пулково. Таким образом было удовлетворено ходатайство компании "Воздушные ворота Северной столицы", поданное в связи с примирением сторон, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Проходя на рейс Петербург - Пермь в начале июня, фигурант заявил, что будто бы имеет при себе полтора килограмма тротила. Из-за этого сотрудникам аэропорта пришлось вызывать силовиков, которые после дополнительной проверки ручной клади убедились в недостоверности информации.

За лето 2023 года это уже как минимум третье подобное дело, закрываемое по ходатайству компании ВВСС. Всякий раз представитель гособвинения с решением не соглашается, но и не обжалует его.

Фото: ЗАКС.Ру


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