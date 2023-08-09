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Новости 18:20

После критики со стороны архангельского губернатора глава Котласа объявила об отставке

фото ЗакС политика После критики со стороны архангельского губернатора глава Котласа объявила об отставке

Глава города Котлас (Архангельская область) Светлана Дейнеко объявила о добровольном желании уйти в отставку в связи с состоянием здоровья. Населенным пунктом с численностью населения 56 тысяч человек она руководила более двух лет. В ближайшее время ее заявление должны будут рассмотреть депутаты городского совета.

"Вместе с вами мы строили социальные объекты, благоустраивали общественные территории, ремонтировали дороги и тротуары - делали наш Котлас лучше. Не все получалось, но каждый день я полностью отдавалась работе на благо города и его жителей", - написала чиновница на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Издание 29.ru уточняет, что добровольному увольнению Дейнеко предшествовала публичная критика в ее адрес со стороны губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Последнего не устроили темпы жилищного строительства и качество вывоза мусора на территории Котласа.

Предшественник Дейнеко Андрей Бральнин, преследовавшийся за коррупцию, покончил с собой в следственном изоляторе минувшей зимой.

фото: Светлана Дейнеко / ЗАКС.Ру


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