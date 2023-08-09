После критики со стороны архангельского губернатора глава Котласа объявила об отставке

Глава города Котлас (Архангельская область) Светлана Дейнеко объявила о добровольном желании уйти в отставку в связи с состоянием здоровья. Населенным пунктом с численностью населения 56 тысяч человек она руководила более двух лет. В ближайшее время ее заявление должны будут рассмотреть депутаты городского совета.

"Вместе с вами мы строили социальные объекты, благоустраивали общественные территории, ремонтировали дороги и тротуары - делали наш Котлас лучше. Не все получалось, но каждый день я полностью отдавалась работе на благо города и его жителей", - написала чиновница на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Издание 29.ru уточняет, что добровольному увольнению Дейнеко предшествовала публичная критика в ее адрес со стороны губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Последнего не устроили темпы жилищного строительства и качество вывоза мусора на территории Котласа.

Предшественник Дейнеко Андрей Бральнин, преследовавшийся за коррупцию, покончил с собой в следственном изоляторе минувшей зимой.

фото: Светлана Дейнеко / ЗАКС.Ру