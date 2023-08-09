До конца года Центробанк прекратит покупать валюту на внутреннем рынке

Продолжающееся около месяца ослабление рубля побудило Банк России приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, о чем сообщается на сайте регулятора.

Решение вступит в силу в четверг,10 августа, и будет действовать до конца календарного года. Оно призвано снизить волатильность финансовых рынков.

"Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет", - говорится в сообщении.

В свою очередь, продажу валюты на внутреннем рынке Центробанк продолжит.

На этой неделе доллар стал торговаться на Мосбирже выше 97 рублей впервые с марта прошлого года.

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