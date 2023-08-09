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Новости 18:55

До конца года Центробанк прекратит покупать валюту на внутреннем рынке

фото ЗакС политика До конца года Центробанк прекратит покупать валюту на внутреннем рынке

Продолжающееся около месяца ослабление рубля побудило Банк России приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, о чем сообщается на сайте регулятора.

Решение вступит в силу в четверг,10 августа, и будет действовать до конца календарного года. Оно призвано снизить волатильность финансовых рынков.

"Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет", - говорится в сообщении.

В свою очередь, продажу валюты на внутреннем рынке Центробанк продолжит.

На этой неделе доллар стал торговаться на Мосбирже выше 97 рублей впервые с марта прошлого года.

фото: pixabay


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