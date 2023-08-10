Генпрокуратура признала CIT* нежелательной организацией

Генеральная прокуратура сообщила утром 10 августа о признании Conflict Intelligence Team* нежелательной на территории России организацией.

В ведомстве заявили, что CIT* создал расследователь Руслан Левиев (Карпук)** совместно с участниками ФБК***. Все создатели находятся сейчас за рубежом, отдельно уточнили в пресс-службе прокуратуры.

"Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах", — полагают в надзорном ведомстве. В частности, в вину расследователям ставится выяснение персональных данных российских военнослужащих якобы с целью их дальнейшей дискредитации.

Ранее Генпрокуратура объявила нежелательной украинскую религиозную организацию "Аллатра"****.

*Генпрокуратура признала Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей") нежелательной организацией в РФ

**Минюст внес Руслана Левиева (Карпука) в единый реестр иноагентов

***ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

****Генпрокуратура признала "Аллатра" нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.