Собянин рассказал о двух дронах, сбитых на подлете к Москве

Очередные беспилотные аппараты были сбиты ночью 10 августа на подлете к Москве, рассказал мэр города Сергей Собянин. Информацию подтвердили в Минобороны, дроны до столицы не долетели.

"Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что дроны были сбиты "в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области". Пострадавших в результате атак нет.

В ночь на четверг московские аэропорты Внуково и Домодедово были вынуждены ввести временные ограничения на вылеты и посадки самолетов, сообщило РИА Новости. Сейчас воздушные гавани вернулись к работе в обычном режиме.

В предыдущий раз беспилотники пытались прорваться к Москве в ночь на 9 августа.

Фото: Telegram-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"