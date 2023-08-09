В Подмосковье ПВО уничтожили два беспилотника

Два беспилотных аппарата были сбиты в ночь на 9 августа на подлете к Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Информацию подтвердили в Министерстве обороны.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", — рассказал Собянин.

В Минобороны поведали о том, что ночью в Подмосковье была "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку" при помощи дронов. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, следует из сообщения ведомства.

На прошлой неделе беспилотники дважды атаковали столичный регион. В первый раз это произошло 1 августа, тогда один из дронов долетел до башни "IQ-квартал" в комплексе "Москва-Сити". Во второй раз устройство было сбито силами ПВО в Московской области.

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