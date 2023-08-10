Российские ведомства поддержали идею о признании блогинга экономической деятельностью

Ведение блога в России может быть признано экономической деятельностью, сообщили 10 августа "Известия" со ссылкой на ответы Минцифры и Росстандарта депутату Госдумы Яне Лантратовой. Ранее парламентарий предложила ведомствам ввести соответствующие изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2).

"Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы", — сообщило депутату ведомство.

В Росстандарте выразили готовность содействовать разработке необходимой документации, а также обсудить этот вопрос с Минэкономразвития, ФАС и ФНС, а также другими организациями, включая отраслевые. В Минэкономразвития "Известиям" заявили, что "в целом" поддерживают инициативу Лантратовой.

Сама депутат полагает, что ведение блога давно уже стало профессиональной деятельностью, приносящей авторам "немалые доходы". При этом блогеры не платят с этих средств никаких налогов, считает она.

Ранее Лантратова высказывала планы законодательного регулирования прав и обязанностей блогеров.

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