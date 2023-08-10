Без вести пропавшими после взрыва в Подмосковье остаются 12 человек, заявили в СК

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию о 12 людях, пропавших без вести при взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде, сообщили 10 августа в ГСУ СК по Московской области. До этого сообщалось о девяти пропавших.

"На данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести", — уведомили в силовом ведомстве.

Согласно сообщению подмосковного министерства здравоохранения, после взрыва за медицинской помощью обратился 71 человек. На лечении в местном стационаре остаются 14 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Двоих пациентов перевели в федеральные клиники. Одна женщина скончалась от полученных травм.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода прогремел накануне утром. Согласно официальной версии, причиной произошедшего послужило нарушение технологических процессов на складе пиротехники, который располагался на территории предприятия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (217 УК РФ).

В ходе следственных действий был задержан технический директор фирмы, арендовавшей помещение под склад. "Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс", — сообщили в подмосковном СК.

Фото: Telegram-канал "Осторожно, Москва" (скриншот видео)