Роспотребнадзор насчитал в стране 17 заболевших новым вариантом коронавируса

К настоящему моменту на территории России выявлено 17 случаев заболевания новым вариантом коронавируса EG.5 ("Эрис"), сообщили 10 августа в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили возможность ухудшения эпидемической ситуации в случае дальнейшего распространения этого варианта вируса по стране.

Симптомы заболевания "Эрисом" неотличимы от тех, что наблюдались у пациентов с другими вариантами ковида. Это кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и сдавленность в груди.

"У людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям. "Эрис" способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета", — отметили в Роспотребнадзоре.

Сейчас "Эрис" обнаружен в 51 стране мира.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил зампреда правительства Татьяну Голикову содействовать в отмене запретов на митинги в регионах, связанных с угрозой коронавируса. Подобный запрет действует в Петербурге до конца лета.

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