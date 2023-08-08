Вице-спикер Госдумы попросил Голикову отменить в регионах ковидные ограничения за проведение митингов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") попросил зампреда правительства Татьяну Голикову содействовать отмене связанных с пандемией коронавируса ограничений на митинги и пикеты, сообщил 8 августа ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. По мнению парламентария, вице-премьер могла бы направить соответствующие рекомендации главам регионов и местных управлений Роспотребнадзора.

"Прошу вас рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ и управлениям Роспотребнадзора в субъектах РФ отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов", — попросил Голикову Даванков.

В Петербурге связанные с коронавирусом запреты регламентирует постановление городского правительства № 121. Согласно документу, до конца лета в Северной столице запрещены курение кальяна в общественных местах наравне с проведением пикетов и демонстраций. Прочие ограничения, ранее введенные Смольным ввиду угрозы распространения заболевания, к настоящему моменту отменены.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене статуса чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Позже Голикова заявила о постепенном снятии в России ограничений, связанных с ковидом.

Фото: duma.gov.ru